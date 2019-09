Des couloirs resteront vides à Doha, malgré les invitations de l’IAAF

Une participation aux Championnats du monde, c’est un grand moment dans la vie d’un athlète. Et pourtant certains ont préféré décliner l’invitation de l’IAAF, la fédération internationale. Un choix réfléchi et clairement assumé.



Il y aura des couloirs libres la semaine prochaine à Doha. L’IAAF a bien tenté de combler les trous en distribuant les invitations par vagues successives. Si tous les Belges conviés ont répondu présents, ce n’est pas le cas de tous les athlètes. Sur les 130 invitations délivrées, seules… 45 ont été acceptées.



Les raisons de ces 85 refus sont diverses. Mais le caractère tardif des sollicitations – à peine une semaine avant l’ouverture des Mondiaux – est clairement problématique.



Avec des Mondiaux en octobre, la saison d’athlé joue déjà les prolongations. Après une course effrénée aux minima, l’éventuelle déception d’un non-repêchage, la majorité des athlètes non repris ont tourné le bouton et se sont projetés vers Tokyo et ses JO. Du coup, quand les dernières invitations sont arrivées, nombreux avaient déjà "coupé". Difficile de relancer la machine en quelques jours. Quasiment impossible de se présenter au Qatar dans une forme suffisante.