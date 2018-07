Depuydt et Grillet se qualifient pour l'Euro, Jonathan Borlée encore en rodage

Manon Depuydt (200m) et Justine Grillet (400m haies) ont décroché leur ticket pour l'Euro d'athlétisme de Berlin, samedi, lors des championnats de Belgique à Bruxelles. Depuydt a couru en 23.33. En tant qu'espoir, elle avait besoin d'un chrono de 23.50. Grillet a bouclé son tour de piste en 56.45. Le temps limite est fixé à 56.68. Chez les messieurs, Jonathan Borlée a signé le troisième temps (21.40) des séries du 200m.

Depuydt avait déjà couru en 23.55 cette saison. La piste rapide du stade Roi Baudouin lui a permis, malgré un vent contraire de 0.4 mètre par seconde, de réussir le minima. En finale, elle aura pour principales adversaires Cynthia Bolingo (23.89) et Camille Laus (24.06), toutes deux déjà qualifiées pour l'Euro sur 400 mètres.

Jonathan Borlée veut retrouver le rythme grâce à un rapide 200 mètres avant de passer au 400 mètres. Samedi, il est resté une seconde au-dessus de son record personnel (20.31). Il lui reste trois semaines pour se qualifier pour l'Euro. Le plus rapide des séries a été Victor Hofmans en 21.34.



Grillet a terminé première de sa série. Dans la deuxième série, Hanne Claes s'est imposée en 57.10. Margo Van Puyvelde a couru en 57.39. Grillet, Claes et Van Puyvelde sont désormais toutes qualifiées pour l'Euro, organisé du 7 au 12 août à Berlin.

Axelle Dauwens s'est hissée en finale du National, mais n'envisage plus une qualification pour Berlin. "Je veux à chaque course gagner une demi-seconde à partir de maintenant, pour arriver à un bon chrono à la fin de la saison. Mais cela n'arrivera pas avant le 30 juillet, quand la période de qualification s'achève."

Dauwens a eu une fissure au pied au pied en début de saison. "J'ai une bonne condition physique car je me suis entraînée sur le vélo, mais je m'entraîne avec les spikes depuis seulement trois semaines. Je n'ai que trois entraînements avec les haies dans les jambes, et je remarque que je dois plus oser. Si j'attaque plus les haies demain en finale, j'irai beaucoup plus vite."