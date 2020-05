Décès de Bobby Joe Morrow, triple roi du sprint aux JO de Melbourne

L'ancien sprinteur américain Bobby Joe Morrow , triple champion olympique lors des Jeux olympiques de Melbourne en 1956 sur 100m, 200m et 4X100m, est décédé à l'âge de 84 ans, a-t-on appris dimanche.

À Melbourne en 1956, Morrow avait rejoint son compatriote Jesse Owens, seul homme alors à avoir remporté l'or sur 100m, 200m et 4X100m lors d'une seule édition des Jeux olympiques. L'exploit a par la suite été réédité par l'Américain Carl Lewis (médaillé d'or aussi au saut en longueur en 1984) et le Jamaïcain Usain Bolt.



En 1956, Morrow avait été nommé sportif de l'année par le magazine Sports Illustrated, devant le joueur de baseball Mickey Mantle et le boxeur Floyd Patterson.

Morrow s'était retiré de l'athlétisme en 1958, avant d'effectuer un éphémère retour en 1960 pour tenter en vain de se qualifier pour les Jeux olympiques de Rome.