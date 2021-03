Les Belgian Tornados terminent 4e du relais 4x400m - Euro Indoor Torun 2021 - 07/03/2021 Les Belgian Tornados sont passés à côté du podium lors du relais 4x400m de l'Euro d'athlétisme en salle de Torun. Avec le ‘petit nouveau’ Alexander Doom en ouverture et le trio Jonathan, Dylan et Kevin Borlée dans les trois derniers relais, les Tornados ne sont pas parvenus à jouer la gagne. Ils ont donc dû se contenter de la 4e place derrière les Pays-Bas, la République tchèque et la Grande-Bretagne.