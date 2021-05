Décathlon : Thomas Van der Plaetsen bat son record personnel et décroche son billet olympique

Bonne nouvelle pour le sport belge ! Le décathlonien Thomas Van der Plaetsen a décroché son billet olympique ce dimanche lors du meeting de Götzis en Autriche. L’athlète belge a terminé à la troisième place et est même parvenu a amélioré son record personnel (8.430 points).

Cinquième à l’issue de la première journée samedi, Van der Plaetsen a commencé la journée de dimanche avec un record personnel sur 110m haies en 14.36, ce qui lui a valu une victoire dans la troisième série et rapporté 929 points. Il a lancé le disque à 46m64, à un peu plus de deux mètres de son record personnel, pour une cinquième place dans le groupe A et 801 points. Il a franchi une barre à 5m40 à la perche, cinq centimètres en dessous de son record personnel, partageant la victoire avec le Français Thierry Baptiste, engrangeant 1.035 points supplémentaires.

Dans les deux dernières épreuves, Van der Plaetsen a lancé le javelot à 60m05, à cinq mètres de son record personnel. Cela lui rapportait une sixième place et 739 points de plus. Enfin, il courait le 1.500m en 4 : 41.39 (record personnel : 4 : 32.52), franchissant la ligne en 14e position. Les 672 points engrangés suffisaient pour porter son total à 8.430, s’offrir un record personnel et, surtout, valider son ticket pour Tokyo. Il se rapproche aussi du record de Belgique de Hans van Alphen (8.519 points en 2012)