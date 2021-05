Debjani se rassure à Ostrava, le jeunot Kiplimo flambe sur 10.000 m, Vetter brille au javelot

Ismaël Debjani a pris la 7e place du 1.500m tchèque. Il a couru en 3 : 36.86, lui qui dispose du record de Belgique en 3 : 33.70, dans une course remportée par le Polonais Marcin Lewandowski en 3 : 35.57 devant l’Espagnol Jesus Gomez , 2e en 3 : 35.70 et l’Éthiopien Samuel Abate , 3e en 3 : 36.31.

L’Ougandais Jacob Kiplimo est devenu le 7e performeur de tous les temps sur 10.000 m en parcourant la distance en 26 minutes 33 secondes et 93/100es. Kiplimo, 20 ans, champion du monde de semi-marathon l’an dernier, a survolé la course et pulvérisé son record personnel qui datait de 2016 (27 : 26.68) et réussi la meilleure performance mondiale de l’année. Le record du monde est détenu depuis le 7 octobre 2020 par son compatriote Joshua Cheptegei (26 : 11.00).