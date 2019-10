Debjani : "Mes qualités sont là, le sprint est bon, il n'y a plus qu'à performer"

Après avoir manqué de peu le minima qualificatif pour le 1500 mètres des Mondiaux de Doha, Ismaël Debjani a eu la bonne surprise de passer par la case 'repêchage'. L’athlète belge sera engagé sur les séries ce jeudi.

"Comme tous les athlètes, je rêve d'une finale mondiale. Il ne faut pas brûler les étapes, on va débuter par les séries. Ma saison a été difficile, j'ai dû jongler avec les blessures. Je me suis entrainé très dur pour revenir, deux mois non stop. Tout est maintenant bon physiquement. Je me prépare ici avec plus d'expérience, je suis aussi plus serein. J'espère mettre tout cela à profit. Dans le passé, j'ai parfois mal agi. Comme un amateur comme à Oslo ou Rabat, où je n'aurais pas dû prendre le départ. J'ai brûlé quelques étapes et je me suis blessé à nouveau. On pense toujours que ça va fonctionner... En athlétisme, même à 100%, c'est déjà très dur. Le niveau mondial sur 1500 mètres est au top du top, à moi de tirer mon épingle du jeu", a détaillé l’athlète du CABW à notre micro.

Et Debjani d’ajouter : "Je ne suis pas à mon niveau de 2017. J'ai toutefois fait un très bon test vendredi avant de partir. Mes qualités sont là, le sprint est bon, il n'y a plus qu'à performer dès jeudi. Si c'est possible, j'espère réaliser le minima pour les JO de Tokyo également. Après Tokyo, je compte passer sur 5000 mètres. Je préfère faire un peu plus de long et un peu moins de vitesse."