Debjani : "J'espère que la Belgique fera un geste"

Ismaël Debjani était l’un des Belges qui espérait profiter de l’ambiance du Mémorial Van Damme pour décrocher son ticket pour les mondiaux de Doha. Malheureusement, les lièvres du 1500 m ont imposé un rythme infernal. La course était rapide, un peu trop rapide pour Isma.



"Je suis déçu parce que j’ai beaucoup mieux dans les jambes. J’ai fait des entraînements de fou quand j’ai repris. Il faisait froid, il y avait beaucoup de vent et j’ai subi toute la course."



L’athlète du CABW Nivelles s’est rapidement retrouvé en queue de peloton. "J’ai lutté les 200 premiers mètres pour ne pas être dernier. Je voulais être devant les Américains. Mais ça allait vite. Je n’ai pas réalisé que ça allait aussi vite avant le 300 m. Quand je vois que je passe en 40 secondes, je me dis "ça va être dur pour la fin". Normalement, je devais passer en 42-43 et accélérer progressivement. Là, j’étais déjà un peu en surrégime. Et mon manque de rythme – lié à ma blessure – s’est senti directement dans le dernier tour".



L’espoir d’aller aux Mondiaux n’est pas tout à fait éteint. Il reste la possibilité d’une invitation de la fédération internationale. "Je serai normalement repêché par l’IAAF, j’espère que la Belgique fera un petit geste. Parce que malgré mes deux mois de blessure, j’ai montré que je valais 3.36.00 (il a couru 3.36.26 à Berlin). Le 1500 m est programmé le 3 octobre, j’ai encore un mois d’entraînement… j’espère qu’ils seront indulgents".



La décision tombera au plus tard lundi avec l’annonce de la sélection. "Cela va être du stress. Mais je vais m’entraîner comme si j’allais à Doha. Je vais m’entraîner ce samedi, dimanche et lundi matin et puis j’attendrai la réponse à 15 heures Si elle est positive, je serai au stade lundi soir. Si ce n’est pas le cas, malheureusement j’arrêterai ma saison. Je suis athlète professionnel. Je suis payé pour m’entraîner, je n’ai pas envie d’aller en vacances. J’ai un bon finish, j’ai toujours été présent aux championnats".