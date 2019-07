De retour des Etats-Unis, Jonathan Sacoor a pris 4 kilos de muscles

C’est sans doute une des stars de la sélection belge qui entamera ce jeudi l’Euro d’athlétisme espoirs à Gävle, en Suède. Jonathan Sacoor est de retour en Europe après son semestre passé aux Etats-Unis, à l’Université du Tennessee. Changement d’univers. Cet Euro s’inscrit dans sa préparation pour les Mondiaux de Doha fin septembre. Pas question d’ailleurs de s’aligner en individuel en Suède. Ce sera uniquement le 4x400m. "Jonathan n’est pas dans une phase de travail spécifique. Il n’est pas dans la grande forme", nous explique son coach, Jacques Borlée. "Mais il peut aider l’équipe des U23 à prendre une médaille."

Cet Euro ne sera donc qu’une étape de plus dans cette année 2019 durant laquelle Jonathan Sacoor aura beaucoup appris. Et souvent dans la difficulté. "Aux Etats-Unis, il ne pouvait pas courir en retrait. Il devait faire le tempo et il était souvent un peu lent. Il doit apprendre à se faire mal tout seul. L’année dernière il a gagné tout ce qu’il a entrepris. 3ième mondial en salle avec les Tornados, champion d’Europe en relais à Berlin, champion du monde junior en individuel et enfin il s’est imposé au Mémorial Van Damme. Et donc à un moment donné, il a pu penser que tout était facile. Mais non, dans le sport il faut toujours regarder à demain et se remettre en question. Le 400m c’est difficile. Il faut pouvoir tenir dans le temps sans se précipiter. Mais je suis confiant. Maintenant il a pris 4 kilos de muscles et on doit essayer de transférer ça dans le mouvement. Il devra travailler énormément pour retrouver la condition de l’année dernière."

Heureusement pour lui, la saison est particulière. Il lui reste encore deux mois et demi pour apprivoiser son nouveau corps avant les championnats du monde de Doha qui débuteront le 27 septembre.