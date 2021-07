Cynthia Bolingo réalise la meilleure performance européenne de l’année sur 400m : sa course en vidéo

On n’arrête plus Cynthia Bolingo ! Un mois après avoir pulvérisé le record de Belgique du 400 mètres (détenu jusque-là par Kim Gevaert en 51.45) et seulement quelques jours après l'avoir amélioré à Montreuil (50.72), l’athlète du CABW est parvenue à courir le tour de piste en 50.29 à Nancy. Avec ce superbe temps la Belge a réalisé la meilleure performance européenne de l’année.

Cynthia Bolingo, 28 ans, avait réalisé les minima pour Tokyo en battant le record de Belgique début juin, le minimum était placé à 51.35.

Au classement mondial de l'année, Bolingo est seizième. Mais sur la liste "nettoyée" comprenant seulement les athlètes sélectionnées pour Tokyo, elle figure au huitième rang. Voilà qui est de très bon augure à quelques semaines des Jeux Olympiques !