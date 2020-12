Cynthia Bolingo ne défendra pas sa médaille d'argent sur 400 mètres à l'Euro Indoor

Cynthia Bolingo ne défendra pas sa médaille d'argent sur 400 mètres lors du prochain Euro d'athlétisme indoor d'athlétisme prévu à Torun en Pologne du 5 au 7 mars. Sa coach Carole Bam l'a confirmé mardi Belga. Bolingo s'alignera cependant sur le relais 4x400 mètres avec les Belgian Cheetahs, si elles se qualifient.

"Seuls les relais figurent dans notre programme pour l'indoor", a déclaré Bam. En 2019, Bolingo, 29 ans, avait remporté la médaille d'argent sur 400 mètres lors de l'Euro à Glasgow. Par la suite, la Bruxelloise a subi une grave blessure au tendon d'Achille et est restée sur la touche pendant environ un an et demi. L'été dernier, elle a fait un retour réussi, mais par précaution, elle s'est limitée aux 100 et 200 mètres. Un 400 mètres n'était pas encore au programme pour Bolingo qui n'a pas d'ambitions individuelles sur cette distance pour la saison indoor.

Bolingo espère pouvoir cependant s'aligner sur le relais 4x400 mètres avec les Belgian Cheetahs qui doivent encore se qualifier pour l'Euro indoor. Il ne reste que deux places à prendre et celles-ci seront distribuées sur base des chronos individuels réalisés par les athlètes sur la saison indoor.