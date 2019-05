Cynthia Bolingo, blessée au tendon d'Achille, déclare à son tour forfait au Japon

Cynthia Bolingo ne participera pas aux Relais Mondiaux d'athlétisme, samedi et dimanche à Yokohama, au Japon. La vice-championne d'Europe indoor du 400m a annoncé son forfait mercredi sur les réseaux sociaux. Elle souffre d'une inflammation au tendon d'Achille.

"Malheureusement, je ne serai pas en mesure de participer aux Relais Mondiaux", a écrit Bolingo. "Les choses ne se passent pas toujours comme prévu, surtout dans la carrière d'un athlète. Il y a des hauts et des bas. Je vous laisse deviner où je suis maintenant... Mais je vais continuer à faire confiance et à respecter le processus en sachant que surmonter ce contretemps me rendra une meilleure athlète. Je dois me souvenir: ce qui ne tue pas te rend plus fort."

Ce forfait est un nouveau coup dur pour les Belgian Cheetahs, le 4x400m féminin. Il s'ajoute à ceux de Justien Grillet et Margo Van Puyvelde, blessées, qui n'ont pas effectué le déplacement au Japon.

Bolingo devait courir également le relais mixte.

Le 4x400m masculin devra aussi se passer d'un pion majeur: touché aux ischio-jambiers, Kevin Borlée a annoncé mardi qu'il renonçait à s'aligner.

Les trois relais belges, masculin, féminin et mixte des 4x400m tenteront d'obtenir leur qualification pour les prochains championnats du monde de Doha (27 septembre-6 octobre). Les Cheetahs et les Tornados doivent figurer dans le Top 10, l'équipe mixte dans le Top 12.