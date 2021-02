Cross Cup Bruxelles : des championnats de Belgique très attendus à Laeken (Live vidéo dimanche 13h40)

Ce dimanche les championnats de Belgique de cross-country se tiendront dans le parc de Laeken. Les courses hommes et femmes, cross court et long seront diffusées en direct vidéo sur Auvio et Tipik et commentées par Vincent Langendries et Noël Levêque.

Après plusieurs annulations dues au contexte sanitaire, la Cross Cup de Bruxelles sera le tout premier cross de la saison. Un bel objectif après une longue période démotivante pour les coureurs et coureuses de fond.

Chez les hommes, quelques invités "inattendus" comme le marathonien Florent Caelen et le triathlète Jelle Geens. Alors que l’on notera les absences d’Isaac Kimeli et Robin Hendrix qualifiés pour l’Euro de Torun le week-end prochain.

Pour la course femmes, les tenantes du titre en long et court seront présentes : Sofie Van Accom et Jenna Wyns tenteront donc le doublé.

Au programme :

13h40 – cross long femmes

14h10 – cross long hommes

14h45 – cross court femmes

15h05 – cross court hommes