Crestan qualifié pour la finale du 800m aux Mondiaux junior, record de Belgique en prime

Eliott Crestan s'est qualifié pour la finale du 800m des championnats du monde d'athlétisme pour les moins de 20 ans, samedi à Tampere en Finlande. De façon convaincante puisque l'athlète du SMAC a amélioré son record de Belgique junior.



Eliott Crestan (SMAC), 19 ans, a pris la 2e place de sa série en 1:46.84 améliorant son record de Belgique junior qui établi cette année à 1:47.18 le 26 mai dernier à Oordegem. Pieter Sisk (DCLA), 18 ans, par contre, a pris la 8e et dernière place de sa série en 1:49.82, lui qui dispose d'un record personnel en 1:47.98. Il signe le 14e temps des 16 demi-finalistes.



Les trois premiers de chacune des deux séries et les deux meilleurs temps ensuite sont qualifiés pour la finale dimanche (13h34) où Eliott Crestan dispose du deuxième chrono. Le Kenyan Ngneo Kipngetich a été le plus rapide en demi-finales en 1:46.81. C'est un réel espoir de podium pour la Belgique.



Vendredi, Jonathan Sacoor était devenu le premier champion du monde belge en U20 grâce à son exceptionnelle victoire sur 400m en 45.03, améliorant déjà son record de Belgique juniors établi la veille. Jeudi en effet, Sacoor avait battu en 45.72 le record de Belgique U20, détenu depuis 1973 par Fons Brijdenbach (45.86).