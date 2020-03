Coronavirus : la Ligue de Diamant reporte 3 nouveaux meetings

Exit Stockholm, Naples-Rome et Rabat

Après les reports la semaine dernière des meetings prévus à Doha au Qatar (17 avril) et des deux meetings en Chine (9 mai et 16 mai), dont un à Shanghai, les rendez-vous de Stockholm (24 mai), Naples/Rome (28 mai) et Rabat (31 mai) ont été postposés. Cela porte à 6 le nombre de meetings reportés sur un total de 15.

"La situation globale du Covid-19 ainsi que les restrictions de voyage pour un bon moment et, surtout, les questions de santé des athlètes rendent impossible la tenue de ces meetings", a souligné la Ligue de Diamant dans son communiqué.

En collaboration avec World Athletics (ex-IAAF), la fédération internationale d'athlétisme, les organisateurs travaillent sur un nouveau calendrier. Pour l'heure, l'épreuve d'ouverture pourrait être le meeting d'Eugene, (Oregon-Etats-Unis), le 7 juin. Eugene qui recevra pour rappel l'an prochain les championnats du monde à une date déplacée non encore précisée.