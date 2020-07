Coronavirus: La Flanders Cup d'Huizingen, meeting de reprise de la saison d'athlétisme, annulée

Le meeting Flanders Cup d'athlétisme prévu samedi à Huizingen à été annulé en raison de la crise sanitaire, indique dimanche l'Olympic Essenbeek-Halle (OEH), en charge de l'organisation de l'épreuve.

"Cette décision n'a pas été prise à la légère", explique l'OEH sur son site internet. "Nous aurions préféré offrir aux athlètes et aux spectateurs un événement de premier plan, rempli de courses passionnantes et plein de records personnels, même en cette période de Covid-19. Ces derniers jours, nous avons étudié de nombreux scénarios afin de pouvoir organiser ce meeting 'BMW Louyet Vandeperre Flanders Cup Light'. Aucun de ces scénarios ne s'est avéré suffisamment 'corona-proof', surtout maintenant que le nombre d'infections Covid-19 est à nouveau en hausse et que des mesures encore plus strictes sont à prévoir", ajoute l'Olympic Essenbeek-Halle à la veille d'une nouvelle réunion du Conseil National de Sécurité.

"En tant que club, nous avons également une responsabilité sociale", poursuit le communiqué. "La santé et la sécurité des athlètes, des officiels, des spectateurs, de nos propres bénévoles et de la société dans son ensemble passent toujours en premier. Nous voulons absolument éviter tout risque de propagation du virus lors de notre meeting. Dans les circonstances actuelles, nous pensons qu'il est tout simplement injustifiable d'organiser un événement de cette ampleur".

Le meeting d'Huizingen, où "plusieurs athlètes de haut niveau, belges et étrangers, avaient déjà confirmé leur participation", devait marquer la reprise de la saison d'athlétisme en Belgique après que le monde du sport a été paralysé pendant des mois par la pandémie de coronavirus.