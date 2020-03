Coronavirus : Jacques Borlée veut "garder la flamme" pour les JO

Chaque jour le doute plane un peu plus sur le lancement des Jeux Olympiques à Tokyo cet été. Le Japon ne prévoit pas d’annulation, de huis clos ou de report des JO 2020. Si la compétition est lancée dans quatre mois, Jacques Borlée s’inquiète de l’état de forme dans laquelle se présenteront les sportifs, en manque de compétition. "On était en préparation spécifique. On devait courir le 3 avril aux États-Unis. Finalement il n’y a plus d’avion. On se rabat donc sur l’Afrique du Sud, mais il est possible qu’on soit mis en quarantaine ou qu’il n’y ait plus de vol d’ici le 30 mars. Donc on est dans l’expectative et on regarde au jour le jour."

Est-ce que les JO auront lieu ou pas ? La décision sera prise en fonction des recommandations de l’OMS. "Il faut garder la flamme" selon Jacques Borlée qui ne croit pas à l’annulation des Jeux Olympiques. "Je suis pour un report. Il faut savoir qu’en 1964, les Jeux Olympiques ont déjà eu lieu au mois de septembre." Clin d’œil intéressant puisque, cette année-là, Tokyo était la ville hôte des olympiades.