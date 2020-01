Compétitions reportées ou déplacées, mondiaux en péril : Le coronavirus inquiète la planète sport

Plusieurs fédérations sportives ont manifesté leur inquiétude et ont décidé de modifier leurs plans en raison du coronavirus qui frappe la Chine depuis plusieurs semaines et plus précisément la ville de Wuhan. La fédération internationale d’athlétisme, World Athletics, a notamment annoncé "suivre de près" la situation en Chine où sont prévus les Mondiaux d’athlétisme en salle du 13 au 15 mars.

"World Athletics est en contact étroit avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS)", a expliqué l’institution dans un communiqué. "Si l’un des avis de l’OMS devait affecter les plans pour les Mondiaux en salle, nous en informerions rapidement toutes les parties intéressées." Nankin, ville hôte de ces championnats, se situe à environ 500km de Wuhan.

Alors que World Athletics attend le nez à la fenêtre, d’autres sports ont déjà pris les mesures. Ainsi en cyclisme, les organisateurs du Tour du Hainan (23/02 au 1/03) ont communiqué aux équipes engagées que leur épreuve serait reportée voire même annulée si aucune date alternative n’est trouvée. En basket, l’un des quatre tournois qualificatifs aux Jeux Olympiques qui devait avoir lieu en Chine a été relocalisé aux mêmes dates (6 au 9 février) à Belgrade, en Serbie. Des tournois de football féminin et de boxe, également qualificatifs pour les J.O ont eux aussi été déplacés tout comme des matches de FedCup en tennis.

Dans les prochains jours, la Fédération internationale de ski (FIS) doit décider si les manches de Coupe du monde prévues en Chine les 15 et 16 février prochains sont maintenues ou non. Une descente et un Super G messieurs sont programmés à Yanqing.

L’épidémie a déjà provoqué la mort de 80 personnes.