Commencer à courir avec "coach" Loïc Nottet dans les oreilles

Vous pensez vous mettre à la course à pied mais vous avez des difficultés à vous lancer ? A côté des clubs de running, du programme "je cours pour ma forme", une application (gratuite) s’ajoute aux moyens qui peuvent vous aider à franchir le pas. Petite particularité de Start 2 Run, vous serez "coachés" par une voix connue : celle du chanteur Loïc Nottet.



"L’appli guide les personnes débutant dans la course à pied, pour les mener à boucler leurs premiers 5 km. Mais ceux qui souhaitent ensuite poursuivre et aller plus loin y trouveront aussi 25 programmes de course différents avec des distances allant jusqu’au marathon. Contrairement à la plupart des autres applications, l’appli Start 2 Run fait office de véritable coach personnel avec une vraie voix qui vous guide et vous motive durant l’effort", explique la société Golazo à l’origine du projet.



Le choix du "coach" peut surprendre. Il permet en fait de découvrir que Loïc Nottet est un coureur assidu. "Personnellement j’ai besoin de faire beaucoup de cardio pour assurer mes shows. Je suis amené à chanter et danser sur scène et la course m’aide à bien entretenir mon endurance et mon souffle. C’est pour cela que j’aime courir ! Mais j’adore aussi courir dehors pour respirer et me rafraîchir l’esprit. Je suis un grand fan des espaces verts et cela me permet de passer du temps au contact de la nature et également de m’immerger dans les forêts, que je trouve très inspirantes".



Le chanteur, révélé dans The Voice (sur les antennes de la RTBF), espère "motiver un maximum de gens à s’entraîner, même à distance. J’ai pu constater que ma voix séduisait pas mal de monde dans les chansons, du coup j’espère qu’elle plaira et motivera les utilisateurs à courir virtuellement à mes côtés".



Des encouragements personnalisés sont même au menu des séances.