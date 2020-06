Coleman: tricheur ou maladroit?

L’Américain Christian Coleman, nouveau roi du sprint depuis les mondiaux de Doha en octobre dernier où il est devenu champion du monde sur le 100 mètres, la distance reine (en 9.76 secondes) a été suspendu provisoirement pour manquements à ses obligations de localisation antidopage, a indiqué mercredi l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU). Le problème, c'est que l'homme le plus rapide de la planète avait déjà failli rater les Mondiaux pour trois manquements en moins d’un an (finalement ramenés à deux après un vice de procédure). Il risque une suspension de deux ans et donc de manquer les Jeux olympiques à Tokyo l’an prochain.

L'Américain ne remet pas en cause ce nouveau manquement qu'il a lui-même annoncé sur les ses réseaux sociaux. Mais il critique la méthode considérée comme obsolète. "Quelque chose doit changer" écrit-il dans un communiqué à l'attention de ses fans et de ses collègues du sport de haut niveau. "Ce jour là (le 9 décembre 2019), je me suis absenté pour faire du shopping à 5 minutes de chez moi, je dispose d'ailleurs de relevés bancaires pour prouver mon honnêteté. Un contrôleur s'est présenté à mon domicile. Il a frappé à la porte sans réponse. Puis est parti sans même m'appeler pour me signaler son passage. J'étais disposé à me soumettre à un test s'il m'avait appelé. J'ai été testé deux jours plus tard selon la procédure normale. Je pense donc sincèrement que ce test du 9 décembre a été effectué volontairement pour me piéger. Je fais de l'athlétisme depuis 20 ans, c'est ma vie, ma passion. Mais depuis l'année dernière, je ne cours plus avec la même joie à cause de cette situation angoissante. "

Selon le rapport publié par Coleman sur Tweeter, le contrôleur a indiqué s'être en effet présenté à son appartement et ne pas avoir obtenu de réponse après "plusieurs coups forts, toutes les 10 minutes" pendant une heure, sans cependant avoir pris la peine de téléphoner.

Quand on est ciblé et en sursis, on n'a pas droit à l'erreur

Selon notre consultant athlétisme, Frédéric Xhonneux "Coleman semble honnête mais particulièrement maladroit. Quand on est ciblé et en sursis, on sait qu'on n'a plus droit à l'erreur. Même si cette obligation de localisation est contraignante pour les athlètes. Mais ça fait partie intégrante de leur boulot de sportif de haut niveau."

Les sportifs de haut niveau sont réglementairement soumis à de scrupuleuses obligations de localisation (adresse, stages, entraînements, compétitions). C'est ce qu'on appelle les "whereabouts". Ils doivent en outre renseigner chaque jour un créneau d'une heure et un lieu de présence afin de pouvoir être testés de façon inopinée. Trois manquements à ces obligations (un contrôle manqué, le "no show", ou des renseignements imprécis) en moins d'un an sont passibles de deux ans de suspension, pouvant être ramenée à un an en cas de circonstances atténuantes.

Coleman risque une suspension de deux ans

Si le dossier de Coleman aboutit, la période d'une éventuelle suspension débutera soit à l'issue de la procédure, soit à la date du début de sa suspension provisoire, le 14 mai 2020, comme annoncé par l'AIU. Ainsi, si les juges sont cléments, Coleman pourrait n'être suspendu qu'un an à partir du 14 mai 2020 et se voir ouvrir la porte des JO malgré son infraction antidopage.

D'autres sportifs professionnels ont apporté leur soutien au roi de la ligne droite et profité de l'occasion pour fustiger ce système de localisation considéré comme archaïque. Comme Nick Delpopolo, judoka américain qui a tweeté "L'USADA (l'Agence Américaine Antidopage, NDLR) devrait simplement nous permettre de partager notre position sur nos téléphones. De nos jours, il est ridicule de savoir où vous allez être chaque minute de chaque jour des semaines voire des mois à l'avance. Un aller/retour imprévu pour aller chercher quelque chose à manger et vous risquez la suspension."