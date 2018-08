Coleman fait forte impression avec la MPM en 9.79 sur le 100m du Van Damme

Christian Coleman a remporté le 100 mètres messieurs du Memorial Van Damme, vendredi au stade Roi Baudouin. L'Américain, grâce à un chrono de 9.79, meilleure performance mondiale de l'année, a enlevé le diamant et les 50.000 dollars promis au lauréat de cette finale de la Ligue de Diamant. Coleman a réalisé au passage son record personnel qui était de 9.82.

Coleman, 22 ans et détenteur du record du monde du 60 mètres en salle depuis février (6.34), a devancé son compatriote Ronnie Baker (9.93) et le Jamaïcain Yohan Blake, 3e en 9.94 ce vendredi soir et 2e homme le plus rapide de tous les temps (9.69 en 2012).

A noter que le record du meeting (9.76) est toujours détenu par le Jamaïcain Usain Bolt, légende du sprint retraitée depuis août 2017 et les Mondiaux de Londres.