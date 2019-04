Clémence Calvin, vice-championne d'Europe de marathon, suspendue à titre provisoire

La marathonienne française Clémence Calvin a été suspendue à titre provisoire par l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) après s'être soustraite à un contrôle antidopage inopiné le 27 mars dernier à Ifrane au Maroc. La vice-championne d'Europe de marathon de Berlin, lors du premier marathon de sa carrière, devait participer au marathon de Paris ce dimanche.

L'AFLD reproche également à l'athlète de ne pas non plus rempli son obligation de géolocalisation, à laquelle sont soumis tous les athlètes. Ces deux accusations lui ont été communiquées à son retour en France ce mercredi, après deux semaines de silence. L'affaire a suscité de vives réactions dans le monde du sport outre-Quiévrain.

L'avocat de l'athlète Me Arnaud Péricard a annoncé qu'il allait contester la décision de l'AFLD en déposant des recours administratifs et juridiques, précisant qu'un recours est possible devant le Conseil d'État.