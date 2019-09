Claire Orcel: "Lasitskene, c'est la Bolt de la hauteur"

Il fait partie de ces quelques records du monde qui tiennent depuis longtemps. Très longtemps. Plus de 30 ans pour le record du monde féminin à la hauteur. Mais il est menacé depuis quelques années déjà par la meilleure sauteuse en hauteur actuelle, la russe Maryia Lasitskene. Double championne du monde en titre, elle pourrait bientôt le faire tomber. Dès ce lundi lors de la finale du concours féminin aux mondiaux de Doha?

Petit flashback. Nous sommes le 30 août 1987. Stade olympique de Rome. Stefka Kostadinova s’élance pour son 2e essai à 2m09. Couronne mondiale et record du monde pour la bulgare. Un record souvent menacé mais à ce jour toujours vaillamment installé en haut des tablettes. Ces dernières années, plusieurs athlètes s’en sont approché. Tia Hellebaut (2m05), Anna Chicherova (2m07), Blanka Vlasic (2m08)… Mais s’il y a bien une athlète qui peut le battre, c’est Maryia Lasitskene, grâce notamment à une technique hors du commun.

"Lasistskene, c'est la Bolt de la hauteur" lance admirative Claire Orcel qui disputera elle aussi la finale ce lundi soir. "Elle est tellement talentueuse et si régulière. Elle parvient à enchaîner les concours à 2 mètres avec tellement de facilité. Alors que nous, on rêve de pouvoir passer cette barre au moins une fois dans notre vie... Ce qui fait sa force, c'est sa vitesse qu'elle parvient à transformer à l'impulsion. En démarrant à l'arrêt, elle parvient en 8 appuis à arriver très vite face à la barre et à transformer ça en vitesse verticale. Personne n'est aussi rapide qu'elle sur la piste."

Un corps taillé pour la discipline"

Lasitskene, c'est aussi un talent inné et une détente naturelle au-dessus de la moyenne. Et un corps taillé pour la discipline. "Elle regroupe toutes les qualités idéales pour être une excellente sauteuse en hauteur" analyse Frédéric Xhonneux, notre consultant et ancien décathlonien. "Une grande taille mais surtout une hauteur de bassin. Elle est très légère et n'a donc pas de poids superflu qui limiterait la détente sans être trop grande, ce qui lui ferait perdre du dynamisme."

Longtemps restée invaincue, pendant 45 compétitions entre juillet 2016 et l’été 2018, Lasitskene est une bête de concours, née pour gagner. "A voir son insatisfaction permanente, elle doit probablement rêver de ce record du monde puisqu'elle gagne de toutes façons tout" poursuit Fred Xhonneux. "Elle est née pour performer. Et c'est peut-être le jour où elle battra ce record qu'on la verra enfin sourire."

"Sur papier, elle l'a évidemment dans les jambes ce record" poursuit Claire Orcel. "Sur certains sauts, elle était probablement nettement au-dessus. Mais psychologiquement, un record du monde, c'est une étape supplémentaire. Elle a donc toutes les chances d'y arriver. Reste maintenant à concrétiser tout ça."

Et c'est parfois le plus compliqué dans le sport de haut niveau: vaincre cette fameuse barrière psychologique. Celle qui empêche parfois un athlète d’exprimer pleinement son potentiel.