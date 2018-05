Claire Orcel, des ambitions à la hauteur de son talent

1m90 : c’est le record personnel de Claire Orcel (établi début mai à l’occasion des interclubs régionaux en France) mais aussi sa taille.

"A priori, on pourrait considérer que ma taille m’avantage parce que j’ai le centre de gravité plus haut que les autres" lance t-elle de son ton rapide et assuré. "Mais il y a des inconvénients aussi. Notamment le travail de gainage. C’est du boulot de gainer un si grand corps."

La hauteur, elle y est venue par hasard. Il y a tout d’abord les images de la finale olympique de 2008 et le saut prodigieux de Tia Hellebaut à 2m05. "Le concours m’a fascinée et cette médaille d’or m’a donné envie de tenter la hauteur. Au départ, je faisais de la gym et un des profs m’a conseillé de faire de l’athlétisme. Vu que je n’aime pas courir, j’ai opté pour le saut en hauteur parce que la course d’élan, c’est 10 foulées maximum. J’adore vraiment ça. Notamment la sensation de ne plus toucher le sol et d’être quelques dixièmes de seconde en apesanteur. En plus, le saut en hauteur, c’est beau et gracieux. C’est également l’une des disciplines les plus techniques."

Fille d’une maman belge délégué commerciale et d’un papa compositeur de musique de film français, la Bruxelloise de 20 ans dispose de la double nationalité franco-belge. "J’en suis fière et je la revendique. C’est un atout qui me permet d’être affiliée en France et d’y partir régulièrement en stage (à Bordeaux où elle est affiliée). J’ai toujours concouru pour la Belgique jusqu’ici et je suis soutenue par la LBFA. Il n’y a pas de raison que ça change même si je sais que si l’opportunité se présente, je peux toujours choisir de m’aligner en championnats pour la France."

Etudiante en 2e année de bachelier en marketing, la double championne de Belgique toutes catégories de la hauteur est l’une des grands espoirs de l’athlétisme belge. "Je ne me mets aucune pression. Je sais ce dont je suis capable et je fais mon petit bonhomme de chemin. A la hauteur, la maturité d’une athlète, c’est vers 25, 26 ans. Il me reste donc du temps pour arriver à mon meilleur niveau. Comme toutes les sauteuses en hauteur, je fantasme évidemment sur la barre des 2 mètres. Quand tu passes ça, tu entres dans une autre dimension."

Cette saison, Claire aura l’occasion d’approcher son rêve. Notamment à l’occasion des championnats d’Europe de Berlin pour lesquelles elle s’est d’ores et déjà qualifiée.

"Obtenir son ticket aussi rapidement pour mes premiers championnats d’Europe seniors, c’est évidemment le top. Je vais pouvoir sauter sans pression".



Le contexte idéal pour performer.