Claes qualifiée pour les J.O sur 400m haies, Couckuyt tient son ticket pour Doha

La très attendue finale du 400m haies dames des championnats de Belgique d'athlétisme entre Hanne Claes, 4e de l'Euro de Berlin, et la nouvelle championne d'Europe espoirs (U23) Paulien Couckuyt a tenu ses promesses dimanche au stade Roi Baudouin. Elle est revenue à Hanne Claes qui a couvert le tour de piste et ses dix haies hautes de 76 centimètres en 55.36 secondes, meilleur performance belge de la saison. Avec ce chrono, elle réussit le minimum demandé pour les Jeux de Tokyo l'an prochain (55.40).

"Je suis super contente" a reconnu une Louvaniste radieuse. "J'ai commis des erreurs les trois dernières haies et en plus j'ai été malade cette nuit, j'ai mal digéré quelque chose. j'ai même vomi ce matin. Mais je savais que je pouvais réaliser le chrono pour les JO. Je l'avais fait l'an dernier. Je pars confiante à Doha et je suis tranquille jusqu'à Tokyo. Je suis aussi ravie pour Paulien Cockuyt. C'est aussi très bon pour notre relais."

Hanne Claes (RESC) avait rempli le critère pour les Mondiaux de Doha (55.92) le 10 août à Bruxelles. La Louvaniste, membre du relais 4X400m des Belgian Cheetahs, avait remporté le titre national l'an dernier en 55.20, chrono qui demeure le record des championnats.

Deuxième, Couckuyt (AVKA) a bouclé son tour de piste en 55.46 secondes. Elle a amélioré son record personnel de plus d'une demi-seconde (56.17). Plus important encore, elle est descendue en-dessous du chrono exigé (56.00) pour être sélectionnée aux Mondiaux de Doha (27 septembre-6 octobre). Elle est la 12e athlète belge à avoir réalisé les critères de sélection.