Claes passe au temps sur 400m haies, Couckuyt éliminée

Hanne Claes s'est extirpée des séries du 400m haies aux mondiaux de Doha. La Limbourgeoise, 6e de sa série, s'est approchée de son record personnel (55.20) pour décrocher sa qualification au temps (55.68).



Les quatre premières athlètes classées passaient directement, les quatre meilleurs chronos obtenaient également leur ticket pour les demi-finales. Avec ses 55.68, Hanne est la deuxième "repêchée".



Paulien Couckuyt, fatiguée par sa longue saison, n'a pas été en mesure de rivaliser dans sa série. Après un départ rapide, la championne d'Europe U23 s'est un peu "éteinte" dans la deuxième partie de course et a fini en 57.15, assez loin de son record personnel (55.46).



Les favorites américaines Dalilah Muhammad et Sydney McLaughlin sont passées sans souci.