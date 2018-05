Cinq Belges, dont Nafissatou Thiam, engagés à l'Hypomeeting de Götzis

Cinq Belges, dont Nafissatou Thiam, participeront à l'Hypomeeting de Götzis (Autriche), dont la liste des engagés a été confirmée vendredi par les organisateurs. L'Hypomeeting de Götzis, le grand rendez-vous annuel des spécialistes des épreuves multiples, se tiendra les 26 et 27 mai.

Il s'agira du premier heptahtlon de la saison de Thiam. L'an passé, notre compatriote était devenue la 3e performeuse de l'histoire en établissant un nouveau record national avec 7.013 points. Les organisateurs avaient déjà annoncé sa présence fin avril.

Deux autres Belges seront en compétition en heptathlon: Hanne Maudens et Noor Vidts. Maudens s'était classée 15e l'an passé et Vidts 18e. L'Allemande Caroline Schäfer et la Néerlandaise Anouk Vetter, respectivement médaillée d'argent et médaillée de bronze aux Mondiaux de Londres en 2017 derrière Thiam, seront de la partie.

Thomas Van der Plaetsen et Niels Pittomvils participeront au décathlon. L'an passé, Pittomvils avait abandonné après la 8e épreuve, la perche. Il s'était classé 10e en 2016. Van der Plaetsen sera lui de retour à Götzis pour la première fois depuis sa 6e place en 2014. Le Canadien Damian Warner visera un troisième titre de rang à Götzis. Les Allemands Rico Freimuth et Kai Kazmirek, médaillés d'argent et de bronze aux Mondiaux, seront de sérieux outsiders.