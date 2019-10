Chute et choc violent avec une barrière, le calvaire de Nigate en série du 3000m steeple

Auteur de la onzième performance de la saison (8 : 09.50), l’Ethiopien Takele Nigate faisait partie des candidats à une place en finale du 3000m steeple. Mais sa série ne s’est pas vraiment passée comme prévu. Que du contraire.



Il a d’abord été pris dans une chute en début de course et a percuté violemment la piste avec son front. Nigate est reparti mais le sort s’est encore acharné. Quelques centaines de mètres plus loin, Nigate, sans doute encore un peu sonné, a trébuché avant de franchir la rivière. Résultat, il a percuté de plein fouet la barrière.



Malgré tout, Nigate n’a pas renoncé et a rallié l’arrivée à une anecdotique 13e place (8 : 38.34). Loin du duo kényan Conselus Kipruto-Benjamin Kigen, respectivement 8 : 19.20 et 8 : 19.44.