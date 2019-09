Christian Coleman champion du monde du 100m en 9.76

L'Américain Christian Coleman a justifié son statut de favori du 100 mètres en remportant la médaille d'or grâce à un temps de 9.76, son nouveau record personnel et meilleure performance mondiale de l'année, samedi soir aux Mondiaux d'athlétisme de Doha (Qatar).

L'Américain Justin Gatlin, 37 ans et champion du monde en titre, a pris la médaille d'argent en 9.89. Le Canadien Andre De Grasse a décroché le bronze grâce à un nouveau record personnel en 9.90.

C'est devant une assistance très clairsemée que s'est disputé le premier titre mondial de l'hectomètre après l'ère Usain Bolt, parti à la retraite au terme des Mondiaux de Londres en 2017.

Favori après avoir dominé de la tête et des épaules séries et demi-finales, Coleman a ponctué d'un titre mondial une saison 2019 agitée. En effet, le natif d'Atlanta a été menacé d'une suspension à la suite de trois manquements à ses obligations de localisation pour des contrôles antidopage, finalement non sanctionnés pour une question de date.

Coleman, 23 ans et médaillé d'argent à Londres, a apporté aux Etats-Unis un 10e titre mondial sur la distance, après les sacres de Carl Lewis (3), Maurice Greene (3), Justin Gatlin (2) et Tyson Gay (1).

Gatlin a lui marqué l'histoire en devenant le premier sprinteur à remporter cinq médailles mondiales dans une des épreuves phares de l'athlétisme. Outre ses deux titres (2005, 2017), l'Américain compte désormais trois deuxièmes places (2013, 2015 et 2019).