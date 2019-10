Cheruiyot enfin sacré sur 1500m après un solo de folie

Timothy Cheruiyot a remporté la finale du 1500m des mondiaux de Doha. Le Kényan a mené la course de bout en bout. Il a imposé un train d'enfer pour aller chercher cette médaille d'or tant désirée.



Seul sur sa planète, Cheruiyot a gagné en surclassement (3:29.26) et n'a laissé que des miettes aux autres. L'Algérien Taoufik Makhloufi (3:31.38) et le Polonais Marcin Lewandowski (3:31.45) ont complété le podium.



Abonné à l'argent ces dernières années, Cheruiyot a décroché le premier grand titre de sa carrière en l'absence d'Elijah Manangoi. Son grand rival et compatriote l'avait devancé aux championnats du Monde 2017, aux championnats d'Afrique et aux Jeux du Commonwealth l'an dernier.