Championnats du monde de triathlon : les Belges terminent 5es du relais mixte

Les Belgian Hammers, l'équipe belge de triathlon, ont terminé à la 5e place du championnats du monde de relais mixtes par équipes, dimanche à Hambourg en Allemagne. Privés de l'un de leurs relayeurs les plus importants en la personne de Marten Van Riel, toujours en revalidation après une chute en vélo, les Belges n'ont été devancés que par la France, reconduisant son titre mondial pour la 3e année consécutive, devant les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège.

La France, avec Léonie Perriault, Leo Bergère, Cassandre Beaugrand et Dorian Coninx, et donc sans son champion du monde en individuel de la veille Vincent Luis, laissé au repos, a reconduit son titre en 1h18:25, 9 secondes devants les Etats-Unis et 35 secondes avant les Britanniques.

Le quatuor belge était composé de Valérie Barthelemy, Jelle Geens, Claire Michel et Erwin Vanderplancke, qui remplaçait Van Riel. Chaque membre de l'équipe mixte devait nager 300 m, rouler 7 km à vélo et courir 1,7 km. Dans son premier relais, Barthélemy a un moment pris la tête de la course en natation, avant de sortir en 3e position de l'eau, à 4 secondes de l'Autriche. Elle est restée au contact des meilleures en vélo, prenant même à nouveau la tête à la sortie de la 2e transition, pour lancer (et non plus taper dans la main comme habituellement) Jelle Geens en 3e position.

Le Limbourgeois, qui a fini 4e des Mondiaux individuels samedi, a intégré un groupe de 7 leaders en vélo. Échappé à vélo, le Norvégien Kristian Blummenfelt s'est procuré une avantage de 12 secondes sur Geens et la France avant le 3e relais, pris en compte par Claire Michel pour la Belgique.

La Bruxelloise, qui revient d'une fracture de la rotule a réussi à suivre le peloton de tête en natation avant de laisser échapper un trio de leaders à vélo et en course à pied.

Dernier relayeur à s'élancer en 4e position, Erwin Vanderplancke a fait honneur à sa première sélection avec les Belgian Hammers pour s'accrocher dans la foulée du Norvégien Gustav Iden et décrocher une très belle 5e place vu les circonstances.

À noter que l'Australie, nation forte du triathlon, tout comme la Nouvelle-Zélande, n'étaient pas présentes en raison des restrictions de voyage liées au la pandémie de Covid-19.

Le relais mixte fera son apparition au programme des JO de Tokyo, reportés de 2020 à 2021.