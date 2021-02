Mieke Gorissen et John Heymans ont été sacrés championne et champion de Belgique du cross long, ce dimanche dans la parc de Laeken. Ils ont tous les deux remporté le premier titre de leur carrière en cross.



La Flandrienne de 38 ans est venue à la compétition sur le tard. En trois ans, elle s'est tout de même déjà tissé un joli palmarès avec des sacres en 10km sur route en 2020 et en semi-marathon en 2019.



Citée parmi les outsiders, la Limbourgeoise n'a laissé aucune chance à la concurrence. Elle s'est détachée assez rapidement, d'abord en compagnie d'Eline Daelemans. Mais après une dizaine de minutes, Gorissen s'est envolée seule vers le titre national. Eline Daeleman a arraché la deuxième place au sprint face à Hanna Vandenbussche. La tenante du titre, Sofie Van Accom, a terminé 6e.



John Heymans a, lui, confirmé sa grande forme. Champion de Belgique du 3000m et qualifié pour l'Euro de Torun ces dernières semaines, l'athlète du DCLA a émergé au terme d'un joli duel avec Dieter Kersten. Il a fait plié son dernier concurrent au prix d'un gros effort dans le dernier tour. Heymans, au contraire de Kimeli ou Hendrix, avait décidé de s'aligner dans ce championnat. Il n'a pas cherché à s'économiser en vue de l'Euro et bien lui en a pris. Dieter Kersten se contente de l'argent pour la deuxième année consécutive. Lander Tijtgat a obtenu le bronze. Le duathlète Arnaud Dely et le triathlète Jelle Geens ont tenu le choc pendant un bonne moitié de course avant de laisser partir les spécialistes. Ils se classent 5e et 7e.



Lotte Scheldeman, vice-championne l'an dernier, a gagné le cross court devant Juliette Thomas et Lucie Grandjean. Chez les hommes, Ruben Querinjean a créé la surprise en dominant les favoris. Thomas Vanoppen et Simon Debognies ont complété le podium.