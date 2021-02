Championnats de Belgique d'athlétisme : Thomas Carmoy sera le seul concurrent à la hauteur

Les championnats de Belgique d’athlétisme en salle se dérouleront ce samedi à Louvain-la-Neuve. En raison des restrictions sanitaires, il n’y aura qu’une cinquantaine de participants qui y prendront part. Une situation que dénoncent certains athlètes qui ne pourront pas s’y aligner. Parmi les chanceux qui seront de la partie, on retrouve le Carolo Thomas Carmoy à la hauteur.

Il sera seul face à lui-même. C’est la situation assez particulière dans laquelle se retrouve Thomas Carmoy à la veille de ces Nationaux indoor. Il est l’unique participant au concours du saut en hauteur sans aucun autre concurrent à ses côtés. "Je me demande vraiment comment va se dérouler le concours" explique le Carolo. "Je me demande si entre chaque saut, j’aurais plus de temps que les trois minutes qui sont le délai réglementaire entre deux essais quand on concourt seul. J’espère avoir un peu plus de temps entre mes sauts car quand on est plusieurs à sauter, on peut attendre une quinzaine de minutes avant de resauter. Il faudra donc voir comment cela sera organisé." Mais comment se motiver pour une compétition de grande envergure quand on est le seul participant ? "C’est vrai que c’est très difficile" sourit l’athlète carolo. "Après si on est en forme, il suffit de se concentrer. La motivation est totalement différente mais il y a tout de même moyen d’y parvenir."

Avec l’absence de nombreux athlètes, le dernier champion d’Europe junior outdoor du saut en hauteur estime que ces Championnats de Belgique auront une saveur un peu particulière. "Je n’aurai pas de concurrence en face de moi. L’influx et l’envie seront donc différents. Le public ne sera pas présent alors que les années précédentes, ma famille était toujours là pour m’encourager. C’est triste à dire mais au fil de temps, on a fini par s’accommoder de cette situation."

Déjà assuré d’un troisième titre indoor, Thomas Carmoy abordera ces Championnats sans la moindre pression. Le week-end dernier, il a franchi une barre à 2m28 lors d’un meeting à Luxembourg et a décroché sa qualification pour les prochains Championnats d’Europe. "J’aurais eu beaucoup de pression si j’avais dû aller chercher ma qualification aux Championnats de Belgique. J’y vais donc la tête vide mais je voudrais quand même inscrire des points au ranking. J’y vais aussi pour prendre de la confiance et montrer que sauter 2m28, ce n’était pas un coup de chance. Je voudrais donc confirmer et montrer que j’ai les jambes pour aller plus haut." Aller plus haut et pourquoi pas aller chercher le record de Belgique en salle. Avec un record à 2m28, Thomas Carmoy n’est à trois centimètres de la référence établie par Eddy Annys en 1986.