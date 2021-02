Championnats de Belgique d'athlétisme : Jacques Borlée, "J'emmène Doom, Sacoor est indisponible"

L’entraîneur national a été clair sur les ambitions des Tornados à Torun : "On y va pour une médaille, pas pour faire l’idiot. Samedi prochain, nous organiserons un test pour décider qui sera dans le quatuor de départ et qui sera la réserve", a conclu Jacques Borlée.

"Je dois penser aux Jeux Olympiques et il est important que mes fils et Julien puissent voir où ils en sont", a-t-il expliqué. Le choix n’est pas encore définitif. Jacques Borlée doit encore convaincre le comité de sélection belge de son intention.

Le vice-champion samedi, Cristian Iguacel , semble être hors jeu. Jacques Borlée a indiqué qu’il préférait ses fils Kevin , Jonathan et Dylan , et Julien Watrin , un autre habitué des Belgian Tornados. Kevin et Jonathan, tout comme Watrin, n’ont pas participé à la saison hivernale jusqu’ici. Dylan Borlée n’a terminé que 4e du National.

Carole Bam se dit embarrassée pour établir la sélection des Cheetahs à l’Euro

Du côté des filles, Carole Bam a jusqu’à mardi pour établir sa sélection des Belgian Cheetahs en vue des championnats d’Europe d’athlétisme en salle de Torun (5-7 mars) en Pologne. Elle peut emmener cinq athlètes, dont une en réserve, pour le 4x400m. Elle a encore besoin de temps pour y réfléchir, selon elle.

A l’issue des championnats nationaux samedi à Louvain-la-Neuve, les cinq Cheetahs les plus rapides en 2021 sont, dans l’ordre, Cynthia Bolingo (52.72), Camille Laus (53.27), Hanne Maudens (53.52), Paulien Couckuyt (53.57) et Imke Vervaet (53.65). Mais ce n’est apparemment pas l’équipe que Bam avait à l’esprit avant.

"Les résultats des championnats de Belgique m’ont mis dans la merde", dit-elle. "J’avais une équipe dans ma tête, mais les cartes ont été mélangées différemment. Je vais vraiment devoir réfléchir à nouveau en profondeur. La question est de savoir quelle valeur j’attache à ces quelques centièmes que certaines athlètes ont courus plus vite que d’autres". Sur ce, Bam semble suggérer qu’elle envisage toujours de prendre avec elle Margo Van Puyvelde qui est sixième au classement avec 53.77, à douze centièmes de Imke Vervaet.

L’ancienne heptathlonienne Hanne Maudens, qui avec 53.52 est maintenant la troisième Belge de la saison, ne peut guère être ignorée par Bam désormais. "Elle a pris des risques et a résolument pris la tête. J’aime voir cela. Dans l’ensemble, j’attendais plus de la course. Je présumais que Cynthia irait plus vite et que Camille aussi se qualifierait individuellement pour l’Euro", a-t-elle conclu.