Championnats du monde, championnats d’Europe, Jeux du Commonwealth, le calendrier estival 2022 est extrêmement chargé et forcément les athlètes devront faire des choix. Particulièrement dans des disciplines exigeantes comme l’heptathlon. Katarina Johnson-Thompson, qui sort d’une année horrible, pourrait jouer la victoire dans les trois compétitions mais elle n’en disputera que deux. Son choix s’est porté sur les Mondiaux (17 et 18 juillet) et les Jeux du Commonwealth (2 et 3 août). Conséquence directe : il n’y aura pas de duel avec Nafi Thiam à l’Euro de Munich (17 et 18 août).



Les deux stars des épreuves combinées ont bien évidemment coché le rendez-vous américain dans leur agenda et on espère les retrouver toutes les deux à leur meilleur niveau pour se disputer l’or planétaire. Leurs routes se sépareront ensuite puisque la double championne olympique pour doubler avec l’Euro alors que KJT a jeté son dévolu sur la compétition qui réunit les pays du Commonwealth. Des jeux qui ont lieu… en Grande-Bretagne. Un choix logique donc. Même si elle aura moins de récupération.



Après une année noire marquée ("j’ai passé plus de temps en béquilles que sans") par des JO douloureux, Johnson-Thompson a décidé de tourner une page de sa carrière. Après 5 ans dans le sud de la France aux côtés de Bertrand Valcin, la championne du monde de Doha a rejoint Petros Kyprianou en Floride. "C’est un nouveau chapitre […] C’est revigorant. Il ne s’agit pas de "c’est reparti, on y va", il s’agit d’un nouvel environnement, d’un nouveau défi, d’une nouvelle voix. Cela m’aide vraiment à m’y remettre et à recommencer le processus", explique-t-elle au Daily Mail.



Un vent frais nécessaire pour balayer le souvenir de Tokyo et de son abandon. Blessée au tendon d’Achille, elle avait tout fait pour revenir à son meilleur niveau. Et sur la piste japonaise son corps – son mollet – l’a à nouveau lâchée. La pilule amère de la déception a été difficile à avaler. "Je suis quelqu’un d’émotif et il m’a fallu longtemps avant de pouvoir parler de Tokyo sans fondre en larmes. J’ai eu besoin de temps loin de l’athlé. J'ai eu du mal à digérer de ne pas pouvoir terminer. Même dernière, je voulais juste terminer cette épreuve car j’avais beaucoup travailler et je n’ai pu en tirer aucun résultat. Je n’ai rien appris de Tokyo si ce n’est que le travail acharné n’a pas payé".