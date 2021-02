Championnat de Belgique d’Athlétisme : Cynthia Bolingo remporte le 400 m et se qualifie pour Torun (vidéo)

Cynthia Bolingo est parvenue à se qualifier pour l’Euro d’athlétisme de Torun de mars prochain ce samedi lors des championnats de Belgique d’athlétisme en salle. Elle a remporté le 400 mètres en 52.72 alors que minima était fixé à 52.73. Camille Laus est deuxième (53.27) et Hanne Maudens troisième (53.52).

Ce minima atteint par Bolingo ne signifie pas pour autant qu’elle s’alignera sur le 400m individuel à Torun, mais elle aura cette possibilité, tout comme sur le relais.

Les championnats de Belgique se déroulent ce samedi à Louvain-la-neuve, sans public et avec un nombre assez restreint de participants en raison du Coronavirus.

La Belge a réagi après sa victoire du jour : "C’est toujours chouette d’avoir un titre de championne de Belgique à mon actif. C’était une course vraiment serrée, avec des moments de suspens, c’était quand même une chouette course je suis contente de l’avoir remportée. Je m’attendais quand même à une course plus homogène de ma part, j’ai commis des erreurs tactiquement et je n’ai pas été régulière dans mon schéma de course. Mais le résultat est non négligeable, une qualification pour le championnat d’Europe, un titre. Je suis vraiment satisfaite."