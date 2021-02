Championnat de Belgique d’Athlétisme : Alexander Doom remporte le 400m, Dylan Borlée frustré... Alexander Doom a remporté le 400m en 47.00 aux championnats de Belgique. Le sprinter devance Christian Iguacel. Dylan Borlée a déçu avec une quatrième place en 48.64 secondes derrière Cristian Iguacel en Dylan Owusu. Doom et Iguacel ont tout fait pour prouver qu’ils méritent leur place au sein des Tornados pour les championnats d’Europe en salle. Et ils n’ont pas déçu. Par contre, pour Dylan Borlée, la course est à oubliée. La faute à un tassement lors du regroupement des coureurs. Le Belge a réagi après sa 3e place : "devoir couper son effort, c’est une énergie folle dépensée. Et puis, ça devient compliqué. Je pense faire une bonne course. Mais ce n’était pas un 400 de qualité. C’est du rentre-dedans et ce n’est pas agréable. Je vois que ça part vite, j’essaye de me placer. Je suis bien aux 150 et je sors un peu de la piste quand on se rabat sur moi. Donc je dois ralentir et c’est difficile. Et comme j’ai un style de course qui fait que ça doit être fluide, quand il faut relancer, j’utilise toute mon énergie et c’est frustrant." Si Dylan Borlée était un peu déçu, il a tout de même tenu à féliciter le vainqueur du jour, Alexander Doom : "Il a fait une belle course. Je pense qu’il sait faire un bon chrono. Il y a beaucoup d’émulation dans le relais et il mérite d’être champion." Les championnats de Belgique se déroulent ce samedi à Louvain-la-neuve, sans public et avec un nombre assez restreint de participants en raison du Coronavirus.