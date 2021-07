Caster Semenya s'en remet aux "droits de l’Homme de la Cour européenne" : "ils doivent décider ce qui est le mieux pour les athlètes"

Caster Semenya : "Je me repose sur les droits de l’Homme de la Cour européenne, ils doivent... Le 19e Meeting international de la Province de Liège, qui avait été annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, s’est déroulé mercredi soir au stade de Naimette-Xhovémont, sur les hauteurs de Liège, dans des conditions climatiques assez froides (13°). Si des athlètes belges étaient présents en nombre, la Sud-Africaine Caster Semenya était aussi là, non pas sur 800 mètres. Interdite par la World Athletics, qui ne tolère son taux trop élevé de testostérone, elle venait courir sur 5.000 mètres Et la double championne olympique du 800 mètres en 2012 à Londres et en 2016 à Rio a réalisé un chrono de 15 : 50.12 (4e) sur la distance qu’elle découvre, dans une course gagnée par l’Ethiopienne Aberash Minsewo en 15 : 05.25. "Je suis sûr que vous savez que je suis épuisé, mais je reviens aux affaires. Et e pense que c’était une belle course. Vous vous mesurez à des gens qui font des 5 km depuis 5 ans ou 10 ans et vous devez les respecter. Il fallait juste essayer de garder le rythme avec elles. Et si vous sentez que vous êtes en train de disparaître, vous devez juste continuer à courir. Mais je dirais que je suis assez contente de la façon dont ma saison se déroule. Mais c’est ma dernière course de l’année normalement", a-t-elle déclaré à notre micro.