Camille Laus après l'exploit des Cheetahs : "En finale, tout est possible"

Elles n'étaient pas forcément favorites mais elles l'ont fait. En terminant 4e de leur demi-finale, nos Cheetahs se sont qualifiées au temps pour la grande finale des Mondiaux et pour les Jeux Olympiques de Tokyo par la même occasion. Elles étaient donc forcément radieuses après la course.

"C'est incroyable, on bat le record national, on est qualifiées pour les JO, vraiment génial. Tout le monde a fait ce qu'il devait faire. On a dû attendre un peu avant d'exploser de joie parce qu'on ne savait quel temps les relais de l'autre série avaient fait. Camille a tout donné dans la dernière ligne droite, c'est incroyable." confie Hanne Claes radieuse.

Une Camille Laus évidemment tout aussi heureuse mais épuisée après la course : "Les filles étaient en train de crier et de sauter de joie mais moi j'étais dans un état second. Je suis partie vite et je le paie à la fin. Le principal c'est qu'on passe. Le chrono de 3:26:58 c'est extraordinaire, honnêtement on visait les 3:28, on se disait qu'avec ce temps il y avait moyen de passer mais 3:26 c'est incroyable. Elles ont fait une course de feu, je les ai vues se battre, c'était beau à voir. Quand Pauline (Couckuyt) me passe le relais en troisième position, je me dis c'est bon. J'avoue que je ne sens pas du tout l'Ukrainienne derrière moi et je sens que sur les derniers mètres je suis à bout. C'est dommage pour un centième mais le principal c'est qu'on passe. Et comme je dis tout le temps, en finale tout est possible."

Le relais féminin (au même titre que le masculin) est donc qualifié pour les Jeux Olympiques. Un objectif que les filles avaient pointé au moment où elles ont lancé cette idée de relais 4x400 il y a un an et demi : "C'était le but. On avait ces JO en ligne de mire et on croyait. Ce n'est donc pas une surprise mais juste une belle récompense parce qu'on y a cru depuis le début. On y a mis tout notre coeur, maintenant il reste une course à Doha et ce sera la plus belle." renchérit Camille Laus.