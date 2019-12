Bouchikhi et Kimeli en lice pour le podium à l'Euro de cross-country (LIVE vidéo 13h30)

La Belgique se présente avec de grandes ambitions à l'Euro de cross-country de Lisbonne, épreuve à suivre en direct vidéo en compagnie de la RTBF dès 13h30. Isaac Kimeli et Soufiane Bouchikhi visent un podium et peut-être même plus sur un parcours difficile qui s'adapte bien à leurs qualités .

Mais les chances noir-jaune-rouge ne se limitent pas à ces deux représentants. La Belgique vise également la médaille dans le classement par pays. " Nous avons le droit de parler haut et fort de nos ambitions de médailles, car Michael Somers et Lahsene Bouchikhi sont aussi en forme", a déclaré à la veille de ce grand rendez)vous le coach de l'équipe belge Rik Didden.