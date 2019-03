Bolingo : "La démarche des athlètes est positive et constructive"

Cynthia Bolingo est l'une des athlètes qui a signé le communiqué qui demande une professionnalisation de la fédération et la création d'un comité des athlètes. Présente sur le plateau du Week-end Sportif, la vice-championne d'Europe de Glasgow est revenue sur cette démarche.



"Au niveau des signataires de ce communiqué, nous ne voulons pas vraiment nous exprimer à ce sujet. On aimerait être en contact avec les autres personnes concernées", débute-t-elle avant d'ajouter. "Ce qu'il faut vraiment savoir que ce communiqué et la création de cette commission des athlètes sont vraiment envisagés dans un but constructif et pédagogique. Nous aimerions à nouveau pouvoir pratiquer notre sport comme nous l'avons toujours fait. Et que les choses évoluent positivement. Nous voudrions que la communication soit parfaite et que nous aillions de l'avant et que tout se finisse bien."