Bolingo : « Je ne suis pas capable d’enchaîner trois-quatre courses à mon niveau »

Cynthia Bolingo, touchée au tendon d'Achille, a été contrainte de renoncer à s'aligner aux Mondiaux de relais. Le forfait de la récente médaillée d'argent de Glasgow est un coup dur pour les Cheetahs. Mais l'athlète du CABW a fait le choix de la raison.



« Mes tendons d'Achille vont un petit peu mieux que quand je suis arrivée ici au Japon. Mais pas au point de pouvoir courir sereinement et surtout sans douleur. Donc, j'ai préféré ne pas insister. C'est quelque chose que je gérerais qui était sous contrôle. Je ne pensais que la douleur serait aussi intense juste avant le championnat. Je ne m'attendais pas à ce que mes tendons soient aussi capricieux. »



« Je ne suis pas capable de courir correctement et surtout d’enchaîner trois-quatre courses à mon niveau. Mais il y a aussi une part de précaution. Comme mes tendons sont déjà instables, je ne pouvais pas encore insister. La saison est longue. J'ai dû réfléchir longuement. Ce n'était pas évident de prendre cette décision parce que ces Mondiaux de relais sont une première pour moi. Maintenant que je l'ai prise, je pense que c'est la décision la plus sage depuis le début de ma carrière. »



« Si j'avais été seule sur le bateau, je n'aurais pas été aussi mal. On est plusieurs et c'est une aventure qu'on mène ensemble depuis le début. J'avais cette sensation de les abandonner. Mais c'est clairement à contre-cœur. Je n'ai pas les capacités de les amener à l'objectif que nous avons en tête. »



Le forfait de Bolingo s'ajoute à ceux de Margo Van Puyvelde et Justien Grillet. Mais cela n'entame pas l'ambition de l'équipe. « Il y a des jeunes très motivées et très talentueuses. Elles pourront faire le travail correctement. Et puis on verra ce que cela donnera ».