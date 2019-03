Bolingo : "Glasgow a été un moment intense, j'espère pouvoir en vivre d'autres"

Cynthia Bolingo, médaillée d'argent à l'Euro indoor de Glasgow, était l'invitée du Week-end sportif ce dimanche. Ce premier podium international est "certainement le meilleur moment et le plus intense de (s)a carrière".



"Le championnat a été très court. Mais en trois jours, il s'est passé tellement de choses. J'espère pouvoir en vivre d'autres. Pars forcément en termes de médailles, mais surtout en termes d'émotions positive".



La Bruxelloise a aussi évoqué son modèle, Allyson Felix avec qui elle partage le surnom de Chicken Legs (jambes de poulet, ndlr), la période difficile où elle a failli tout arrêter en raison de blessures à répétition mais aussi des choses plus légères comme sa passion pour la danse ("son échappatoire"). Revivez son passage sur notre plateau.