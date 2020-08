Blessé hier, la saison de Dylan Borlée "est terminée"

Il l’avait déjà dit hier après sa blessure lors du Brussels GP au stade Roi Baudouin. Dylan Borlée met un terme à sa saison. L’athlète souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse gauche et a dû mettre un terme à sa saison.

"La saison débute, la saison s’arrête. Mon ischio-jambier a dit non, 2020 a dit non. A l’année prochaine", a écrit le frère cadet de Kevin et Jonathan Borlée lundi sur Instagram. "C’est une déchirure de 2,1 centimètres dans le muscle biceps fémoral. Elle n’est pas trop grande mais assez que pour mettre un terme à cette courte saison."

Ce dimanche, Dylan a coupé son effort après 100 mètres à cause d’une douleur à la cuisse gauche. "Nous avons dû attendre 3 heures entre le 100 mètres et le 200 mètres, dans la chaleur, est-ce une raison ?", a indiqué Dylan Borlée. "Je suis parti dans le 200 bien relâché mais j’ai essayé d’en garder sous le pied car je sentais que j’étais fatigué. Mes quadriceps étaient eux aussi un peu fatigués. J’ai senti très vite la contracture arriver. Je pense que c’est terminé pour moi au niveau des championnats nationaux. On va certes faire une échographie au niveau de l’ischio mais, à mon avis, ma saison est terminée. Heureusement que nous ne sommes pas dans la saison des Jeux Olympiques."

Dylan Borlée devait normalement disputer les championnats de Belgique les 15 et 16 août avant de participer au Mémorial Van Damme le 4 septembre. Ce week-end, le spécialiste du tour de piste a couru deux fois le 100 mètres, avec des chronos de 10.70 et 10.72. Le Bruxellois affiche un record personnel de 10.61 sur la ligne droite. Il s’est blessé dimanche en fin d’après-midi en disputant le 200 mètres.