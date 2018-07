Berings, Zagré et Thiam en finale du 100m haies au championnat de Belgique

Eline Berings, Anne Zagré et Nafi Thiam se sont qualifiées pour la finale du 100m haies des championnats de Belgique d'athlétisme, samedi, à Bruxelles. Berings s'est montrée la plus rapide des séries, disputées avec un vent contraire, en 13.06. Thiam et Zagré ont couru en 13.68 et 13.69.

Zagré, détentrice du record de Belgique en 12.71, dispose d'un meilleur temps cette saison de 13.19. Elle n'est pas encore qualifiée pour l'Euro, le temps limite étant fixé à 13.12. La Bruxelloise s'est blessée au genou durant la pré-saison. "La forme n'est pas encore là, c'est clair. Mais les sensations sont meilleures qu'il y a une semaine", a expliqué Zagré. "Je ne peux rien faire d'autre que tout donner à l'entraînement. Reste à savoir si je peux rattraper mon retard, mais j'y crois."

Les derniers mois n'ont pas été faciles au niveau mental pour Zagré. "Maintenant, je n'ai plus mal, mais ce n'était pas évident de garder le moral quand tu as mal même quand tu vas dormir. Je disputerai la finale, et après il y a Liège et Heusden. Je peux toujours aller à l'Euro, mais je ne dois pas trop me comparer avec Berings, elle est en super forme."

Thiam se trouvait dans une situation opposée à celle de Zagré: la championne olympique de l'heptathlon avait de mauvaises sensations, mais était heureuse de son chrono. "J'ai raté une haie, et après cela j'ai complètement perdu le rythme", a expliqué Thiam. "En principe, je disputerai la finale, mais il faut un peu attendre le timing pour voir comment cela se combine avec la longueur dimanche. A l'entraînement, la longueur se déroule très bien. J'espère améliorer mon record personnel dans les prochaines semaines, ce qui amènera automatiquement un record de Belgique." Le record personnel de Thiam est de 6m62, la marque nationale est fixée à 6m63.