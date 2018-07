Berings sous les 13 secondes sur 100 m H, Zagré à 3/100 du minimum européen

Eline Berings est devenue championne de Belgique du 100 m haies pour la 5e année d'affilée dimanche à Bruxelles. Elle s'est imposée en 12.98 devant Anne Zagré (13.15) et Sarha Missinne (13.33). Nafi Thiam s'est classée 4e en 13.67.

Eline Berings signe de nouveau un temps sous les 13 secondes, elle dont le meilleur chrono cette saison est de 12.89, à 2 centièmes de son record personnel (12.87).

"Je n'ai pas eu un week-end parfait", a indiqué Eline Berings. "Je me suis sentie très fatiguée, suite au gros travail fourni ces dernières semaines. Je donc très contente d'avoir couru la finale en 12.98, avec beaucoup de fautes sur les haies. J'ai beaucoup cravaché sur les obstacles".

Blessée aux ischios-jambiers au printemps, Anne Zagré a approché de 3 centièmes le minimum à réaliser pour les championnats d'Europe qui se dérouleront en août à Berlin.

"J'ai quand même couru la finale en 13.15", a indiqué Anne Zagré (RESC), qui avait couru en 13.19 le 20 juin dernier lors de sa rentrée en compétition à Montreuil (Fra) après sa blessure. "Il y a donc de quoi rester positive. J'ai mis des automatismes sur les haies où je suis hyper-haute, dans le but de protéger mon ischio. Je perds donc encore beaucoup de temps. Mais je me suis motivée pour le national et ça a payé. Il ne me reste pas beaucoup de courses, j'espère pouvoir réaliser le minimum européen (13.12) à ma prochaine sortie. J'espérais pouvoir le faire dimanche mais ce n'est que partie remise. Je vais prendre 10 jours pour n'entraîner à fond. J'ai couru dimanche au mental mais je sens que je manque de repères en course. J'ai pu enchaîner ma série de samedi et la finale de dimanche et j'en suis contente".

Bram Ghuys a remporté le concours de saut en hauteur messieurs avec une barre à 2m24, à 2 cm du minimum européen. Chez les dames, Nafi Thiam n'a pas pris part au concours, remporté par Claire Orcel (1m91). Celle-ci est déjà qualifiée pour l'Euro.

A la perche, Arnaud Art l'a emporté en franchissant 5m40, devant le champion d'Europe espoirs Ben Broeders (5m30). Le décathlonien Thomas Van der Plaetsen a dû se contenter de la 5e place (5m20).