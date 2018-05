Berings signe la 5e meilleure perf européenne de l'année

Eline Berings a signé lundi à Tilburg, aux Pays-Bas, la cinquième meilleure performance européenne de l'année au 100 mètres haies avec un chrono de 12.93. Elle se rapproche ainsi à 6/100e de son record personnel (12.87) qui date de 2014. La Gantoise n'était plus descendue sous les 13 secondes depuis.

Samedi lors des championnats flamands à Deinze, Berings s'était qualifiée pour l'Euro de Berlin (du 7 au 12 août) en couvrant la distance en 13.04, 8/100 sous le minima fixé à 13.12. Il s'agissait du 6e chrono européen de l'année.

Le déroulement de la course de Tilburg remportée sans opposition et pratiquement sans vent (+ 0,1 m/sec) par notre compatriote permet de penser qu'elle pourrait encore améliorer sa performance lors d'une prochaine occasion. Elle a en effet devancé sa plus proche rivale de 24/100e de seconde.



Cette saison, seules la Bélarusse Elvira Herman (12.73), Isabelle Pedersen (12.76), la Néerlandaise Nadine Visser (12.81) et l'Allemande Cindy Roleder (12.81) ont couru plus vite que Berings en Europe.