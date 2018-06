Berings réussit le 2e chrono de sa carrière, Milanov son meilleur jet de la saison

Eline Berings s'est classée 6e du 100m haies du Bislett Games, 5e manche de la Diamond League. Philip Milanov a lui pris la 5e place au disque.



La Jamaïcaine Danielle Williams a remporté ce 100m haies course en 12.60 sur la piste d'Oslo. La Bélarusse Alina Talya, meilleure européenne de l'année, (12.63) et l'Américaine Queen Harrison (12.71) ont complété le podium.



Eline Berings est en grande forme en ce début de saison et continue de faire descendre les chronos. Déjà qualifiée pour l'Euro, la Gantoise s'améliore presque à chaque sortie.



Face à une opposition relevée, la championne d'Europe indoor de Turin a profité de l'aspiration pour réaliser son meilleur temps de la saison en 12.89. Elle s'approche à deux petits centièmes de son record personnel (12.87 en 2014).



L'air de la capitale norvégienne a également fait du bien à Philip Milanov. Une semaine après sa contre-performance à Rome (dernier avec 61m57), le vice-champion du Monde 2015 a redressé la barre.



Le Brugeois a projeté son disque à 64m40 et décroché une encourageante 6e place. Le Lituanien Andrius Gudzius (69m04), champion du monde en titre, l'Iranien Ehsan Hadadi (67m55), médaillé d'argent à Rio, et le Suédois Daniel Stahl (67m04), 3e à Londres en 2017, sont montés sur le podium.