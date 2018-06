Berings remporte le 100m haies à l'Urban Memorial Van Damme à l'ombre de l'Atomium

Eline Berings et Dario De Borger ont remporté les courses de haies à l'occasion de l'AG Urban Mémorial Van Damme dimanche à Bruxelles. Dans un lieu de rêve sous l'Atomium, ils ont réalisé les temps respectifs 13.17 et 14.18 sur une piste construite à cet effet. L'équipe de Jonathan Sacoor a remporté le 4x100 mètres, devant l'équipe de Jonathan Borlée.

Ce 4x100 m couru par aller-retour sur la ligne droite de la piste, devait être une confrontation amusante entre des équipes formées de Belgian Tornados et de leurs homologues féminines, les Belgian Cheetahs (guépards).

Cependant, presque toutes les féminines avaient couru samedi à Genève et leur de retour a été annulé. Les équipes ont été complétée avec les meilleurs athlètes du 100 mètres couru plus tôt dans la journée à Bruxelles.

La course fut très indécise mais le dernier relayeur Jonathan Sacoor a réussi à émerger de justesse en 46.32 juste devant celui de l'autre équipe Jonathan Borlée crédité de 46.34 secondes.

"C'était très chouette, dans un cadre incroyable", a commenté Jonathan Borlée. "C'est l'idéal pour promouvoir l'athlétisme. Cela me laisse aussi un bon sentiment. Je me suis très bien entraîné samedi. J'avais fait un super stage aux Etats-Unis pour me préparer pour la saison, mais cela a coincé ensuite. Ce n'était pas un problème de condition, mais de biomécanique. Je perdais trop d'énergie dans ma course et ne parvenait pas à transformer toute ma puissance en vitesse"

Jonathan Sacoor, 18 ans, de son côté savourait aussi le plaisir d'avoir participé aussi à l'évènement, entre deux périodes d'examens. "J'espère pouvoir réussir afin de pouvoir m'entraîner après sans autre soucis. Après les examens, j'irai en stage à Valbonne avec le groupe de Jacques Borlée. En principe, je n'aurai pas de course avant les Mondiaux U20 en Finlande, sauf si Jacques estime que c'est nécessaire. L'objectif est d'aller en finale. A l'Euro de Berlin, je veux me concentrer sur le 4X400m. J'aurai encore ma chance à l'avenir en individuel."

Sur le 110 m haies chez les messieurs, il y a eu en plus de la victoire pour Dario De Borger, un record de Belgique chez les masters (+35 ans) réalisé par Damien Broothaerts. courant sur des haies plus basses (1m00 au lieu de 1m10 pour les seniors), le Bruxellois a signé le temps de 13.90 secondes dans cette manifestation organisée pour populariser l'athlétisme.