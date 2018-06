Benjamin signe le 2e 400m haies de l'histoire, Norman brille sur 400m

Michael Norman, la dernière pépite de l'athlé US, et Rai Benjamin ont enflammé les championnats universitaires américains et le Hayward Field de Eugene. Les deux sprinters de USC ont étalé tout leur talent. Et ils n'ont que 20 ans.



Sur une piste détrempée, Benjamin a survolé les obstacles et la concurrence pour écrire une page d'histoire de l'athlé. En 47.02, l'athlète d'Antigua et Barbuda a tout simplement réussi le 2e chrono de tous les temps sur 400m haies. Il a égalé le légendaire Edwin Moses (deux titres olympiques, 122 victoires consécutives) et n'est plus devancé que par le recordman du Monde Kevin Young (46.78).



Avec Abderrahman Samba (22 ans, 47.48 cette année), Karsten Warholm (22 ans, champion du monde, 47.82 cette année), les prochaines années s'annoncent passionnante sur 4h.



Norman a également réalisé un tour de piste phénoménal. Impressionnant de fraîcheur dans la dernière ligne droite, le sprinter américain a coupé la ligne en 43.61. Il a amélioré son propre record NCAA et le record du Hayward Field, propriété d'un certain Michael Johnson (43.74).



Avec ce chrono il devient surtout 6e athlète de l'histoire sur la distance derrière Wayde Van Niekerk (43.03), Michael Johnson (43.18), Butch Reynolds (43.29), Jeremy Wariner (43.45) et Quincy Watts (43.50). Ce dernier n'est autre que le coach de Norman. Cet hiver, il s'était déjà emparé du record du monde du 400m en salle en 44.52.



Ce duo fantastique a ensuite mené le 4x400m de USC à la victoire.